В Рязани два дня не работает светофор. Мэрия пообещала починить его через 5 дней
«На указанном участке светофор работает в режиме желтого мигания. Восстановим работу в течение пяти дней после закупки запасных частей для его ремонта», — сообщили в посте.
Рязанцы пожаловались на неработающий вторые сутки светофор на улице Новоселов. Соответствующий пост появился в группе «Послушано у водителей Рязани».
В комментариях под постом мэрия сообщила, что на указанном участке светофор работает в режиме желтого мигания.
«Восстановим работу в течение пяти дней после закупки запасных частей для его ремонта», — сообщили в посте.