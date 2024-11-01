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В Рязани два дня не работает светофор. Мэрия пообещала починить его через 5 дней
«На указанном участке светофор работает в режиме желтого мигания. Восстановим работу в течение пяти дней после закупки запасных частей для его ремонта», — сообщили в посте.

Рязанцы пожаловались на неработающий вторые сутки светофор на улице Новоселов. Соответствующий пост появился в группе «Послушано у водителей Рязани».

В комментариях под постом мэрия сообщила, что на указанном участке светофор работает в режиме желтого мигания.

«Восстановим работу в течение пяти дней после закупки запасных частей для его ремонта», — сообщили в посте.