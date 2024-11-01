В Клепиковском районе остановили пьяную женщину за рулем иномарки

Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

В Клепиковском районе остановили пьяную женщину за рулем иномарки. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в Спас-Клепиках. Полицейские остановили автомобиль «Сузуки», которым управляла 58-летняя женщина с явными признаками алкогольного опьянения.

Результат медосвидетельствования показал у нее 0,880 миллиграмма алкоголя на литр, что превышает допустимую норму.

Женщине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.