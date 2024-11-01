В ДНР голый наркоман устроил погром в магазине

В ДНР голый наркоман устроил погром в магазине. Об этом сообщили в Telegram-канале «Mash на Донбассе» 31 октября.

Как указано в посте, изрезанный мужчина зашел в магазин и начал приставать к продавщицам. Когда он немного успокоился и залез в морозильную камеру, на месте происшествия вызвали полицию.

К приезду сотрудников мужчина сбежал. По информации Mash на Донбассе, позже его задержали и передали медикам. Предварительно, как пишет канал, в больнице мужчина скончался от передозировки наркотиками.