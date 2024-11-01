В Архангельской области 24-летнего местного жителя объявили в розыск за убийство

В Архангельской области мужчина убил друга. Его объявили в розыск. Об этом сообщают «Плохие новости».Отмечается, что Эмиль перестал выходить на связь, предположительно, после встречи со своим товарищем — 24-летним Евгением.

Мужчину начали искать волонтеры. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечается, что подозреваемого объявили в розыск. Он мог убежать в Питер или Москву автостопом.

В ориентировке указано, что преступник вооружен.