У жителя Рыбного нашли полкилограмма марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

У жителя Рыбного нашли полкилограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В квартире 56-летнего рыбновца, ранее судимого за угрозу убийством, полицейские нашли две коробки, заполненные растительной массой. Согласно результату исследования, изъятое — марихуана весом 527 г.

По предварительной информации, мужчина длительное время употребляет наркотики. Летом на территории района мужчина заготовил части конопли, перевез домой и изготовил марихуану.

Возбуждено уголовное дело.