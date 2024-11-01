У жителя Рыбного нашли полкилограмма марихуаны
Возбуждено уголовное дело.
У жителя Рыбного нашли полкилограмма марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В квартире 56-летнего рыбновца, ранее судимого за угрозу убийством, полицейские нашли две коробки, заполненные растительной массой. Согласно результату исследования, изъятое — марихуана весом 527 г.
По предварительной информации, мужчина длительное время употребляет наркотики. Летом на территории района мужчина заготовил части конопли, перевез домой и изготовил марихуану.
Возбуждено уголовное дело.