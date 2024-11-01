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Сотрудники АРБ прошли оценку знаний на «Фабрике офисных процессов»
31 октября сотрудники регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Григорий Погудин и Алексей Машинцев прошли оценку знаний на роль тренеров «Фабрики офисных процессов».

Сотрудники АРБ прошли оценку знаний на «Фабрике офисных процессов». Об этом сообщает пресс-служба компании.

31 октября сотрудники регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса Григорий Погудин и Алексей Машинцев прошли оценку знаний на роль тренеров «Фабрики офисных процессов». Учебная площадка создана в 2023 году на базе Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда» и позволяет получить практический опыт применения инструментов бережливого производства. Оценивала специалистов комиссия, в состав которой вошли представители минэкономразвития Рязанской области, федерального и регионального центров компетенций и представителя предприятия-участника национального проекта «Фибратек».

Григорий и Алексей показали, что освоили технику обучения практикам бережливого производства, приобрели лидерские навыки и освоили инструменты эффективного взаимодействия в офисном пространстве. Участники комиссии поставили высокие оценки, дали обратную связь по «точкам роста» тренеров и подготовили положительное заключение о соответствии требуемым знаниям по «Фабрике офисных процессов».

Напомним, что на «Фабрике офисных процессов» участники оптимизируют процесс заключения договоров снабжения. В течение трех раундов с помощью инструментов бережливого производства участники на практике учатся находить и устранять потери, мешающие процессу быть более эффективным, в результате чего команда достигает цели по операционным и экономическим показателям.