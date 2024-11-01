Шесть рязанских зубров отправились в Смоленск для выпуска в природу

Группа животных состоит из взрослого самца по кличке Мунмеджикстоун, двух взрослых самок и трех зубрят 2023 года рождения.

Шесть рязанских зубров отправились в Смоленск для выпуска в природу. Об этом сообщает пресс-служба Окского заповедника.

Отправленная группа животных состоит из взрослого самца по кличке Мунмеджикстоун, двух взрослых самок и трех зубрят 2023 года рождения.

Для Зубрового питомника Окского заповедника это ежегодное мероприятие — выпуск зубров в природу.