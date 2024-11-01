Рязанское правительство увеличило финансирование на закупку учебников

Средства выделили на приобретение учебников, пособий, обучающих игр и игрушек.

Рязанское правительство увеличило финансирование на закупку учебников в школах и детсадах региона. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте «Рязанских Ведомостей».

Отмечается, что для школьников финансирование увеличили на 144 рубля — с трех тысяч 210 до трех тысяч 354 рублей на человека. Для учеников детсадов сумму увеличили на 67 рублей — с тысячи 491 до одной тысячи 558 рублей в год на ребенка. Для детей, находящихся на длительном лечении в больницах финансирование в год будет 930 рублей.

Средства выделили на приобретение учебников, пособий, обучающих игр и игрушек.