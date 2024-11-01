Компания New Balance выиграла суд у рязанского предпринимателя

В суд обратились две компании New Balance Athletics и INC

Компания New Balance выиграла суд у рязанского предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда.

В суд обратились две компании New Balance Athletics и INC. С предпринимателя, торгующего этими марками кроссовок в магазине «Бум» в Моршанске, просили взыскать 50 тысяч рублей.

Однако суд решил взыскать с мужчины 30 000 рублей (по 10 000 руб. за каждый товарный знак).