Рязанская энергетическая сбытовая компания помогла установить детскую площадку в Касимове

Рязанская энергетическая сбытовая компания помогла установить детскую площадку в Касимове. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По программе благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» при участии администрации города Касимов в микрорайоне Приокский установили новую спортивную площадку. На открытии присутствовали начальник центрального отделения ПАО «РЭСК» Наталья Правкина, глава администрации Касимова Иван Бахилов и местные жители.

«Дети, проживающие в микрорайоне, рады, что у них появилась новая спортивная площадка. Она состоит из турников и шведских стенок, оснащена баскетбольным кольцом и другими спортивными элементами. Ребята уже активно занимаются на площадке и признаются, что теперь прогулки во дворе станут интереснее и полезнее», — рассказали в компании.

Отмечается, что Рязанская энергетическая сбытовая компания ежегодно реализует различные социальные проекты по программе благотворительной и спонсорской деятельности. Одним из направлений является благоустройство территорий в Рязанской области.