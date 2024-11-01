Рязанец угрожал убийством девушке, отказавшейся с ним знакомиться

Отмечается, что в это время за мужчина был под административным надзором сроком на 8 лет.

Рязанец угрожал убийством девушке, отказавшейся с ним знакомиться. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, июне 2024 года пьяный 47-летний житель Шиловского района попытался познакомиться с девушкой на улице. После ее отказа он достал из кармана нож и стал угрожать убийством.

Отмечается, что в это время за мужчина был под административным надзором сроком на 8 лет. Однако он игнорировал предупреждения полицейских и нарушал общественный порядок.

Суд назначил мужчине по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний 1 год 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца.