Рязанцы смогут выбрать площадку для оформления зоны выездной регистрации

Отмечается, что оснащение постоянной площадки для выездной регистрации — одна из задач учреждения на 2025 год.

Рязанцы смогут выбрать площадку для оформления зоны выездной регистрации. Об этом рассказала руководитель «Сервис-ЗАГС» Антонина Всемирнова, пишет ИД «Пресса».

Она отметила, что оснащение постоянной площадки для выездной регистрации — одна из задач учреждения на 2025 год.

Для того, чтобы выбрать лучшую локацию, «Сервис-ЗАГС» запустит голосование в соцсетях.