Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября

Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.