Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября
Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.
Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября. Информация появилась на сайте регионального МЧС.
Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.
Кроме того, ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/с.