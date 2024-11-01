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Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября
Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.

Рязанцев предупредили о сохранении непогоды 2 ноября. Информация появилась на сайте регионального МЧС.

Отмечается, что ночью и в утренние часы 2 ноября на территории Рязанской области сохранятся сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами гололед, налипание мокрого снега, ухудшение видимости до 200-500 метров.

Кроме того, ожидается усиление ветра порывами 16-21 м/с.