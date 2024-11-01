Рязанцам назвали районы области с наиболее опасной ситуацией на дорогах

В субботу, 2 ноября, гололед может появиться на дорогах в Рязанском, Рыбновском, Спасском, Шиловском, Михайловском и Скопинском районах.

Рязанцам назвали районы области с наиболее опасной ситуацией на дорогах. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В субботу, 2 ноября, гололед может появиться на дорогах в Рыбновском, Рязанском, Шиловском, Спасском, Михайловском и Скопинском районах. Там же ожидается сильный ветер, из-за которого могут оборваться провода.

Напомним, в субботу, 2 ноября, в регионе будет облачно. Ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, местами возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром местами на дорогах ожидается гололедица.