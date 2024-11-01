Российские военные отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Российские военные отразили контратаки Украины в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово.

Подразделения российской группировки «Север» отразили шесть контратак ВСУ в Курской области. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Российские военные отразили контратаки Украины в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены две боевые бронемашины и автомобиль. Один украинский военнослужащий сдался в плен.