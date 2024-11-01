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Роспотребнадзор: в Рязани снижается заболеваемость ОРВИ
В этом году против гриппа привито 36,7% от запланированного числа жителей города.

В Рязани снижается заболеваемость ОРВИ. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на заместителя начальника управления Роспотребнадзора Ирину Котову.

Отмечается, что снижение уровня заболеваемости фиксируется во всех возрастных группах.

По ее словам, внебольничная пневмония осенью 2024 года не регистрировалось.

В этом году против гриппа привито 36,7% от запланированного числа жителей города.

В больницах подготовлено необходимое число мест на случай подъема заболеваемости.