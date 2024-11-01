При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал
Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
При пожаре в студенческом общежитии РязГМУ никто не пострадал. Об этом сообщает «Опергруппа Рязанской области».
Причиной стало неосторожное обращение с огнем.
В сети появилась информация, что нескольких студентов забрали в больницу с отравлением угарным газом.
Отмечается, что информация является фейковой.
«Сотрудники Скорой помощи осмотрели тех, кто обратился за помощью, никаких отравлений не зафиксировано», — написали в посте.