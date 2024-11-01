Появились подробности пожара в рязанской многоэтажке
По данным МЧС, причиной пожара в квартире на улице Гоголя стали аварийные явления в распределительной коробке.
Появились подробности пожара в рязанской многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным МЧС, причиной пожара в квартире на улице Гоголя стали аварийные явления в распределительной коробке.
Отмечается, что около 6:15 хозяйка квартиры услышала треск, проснувшись, увидела, что начинает гореть натяжной потолок. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади около 2 кв.м.
Напомним, пожар произошел в четверг, 31 октября.