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Появились подробности пожара в рязанской многоэтажке
По данным МЧС, причиной пожара в квартире на улице Гоголя стали аварийные явления в распределительной коробке.

Появились подробности пожара в рязанской многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным МЧС, причиной пожара в квартире на улице Гоголя стали аварийные явления в распределительной коробке.

Отмечается, что около 6:15 хозяйка квартиры услышала треск, проснувшись, увидела, что начинает гореть натяжной потолок. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади около 2 кв.м.

Напомним, пожар произошел в четверг, 31 октября.