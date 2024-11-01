Ozon с 1 ноября приостановит постоплату большинства товаров

Опция оплаты при получении сохранится только для категорий, где требуется примерка или визуальная оценка перед покупкой, например, для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, спортивной формы и коньков.

Ozon с 1 ноября приостановит постоплату большинства товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, опция оплаты при получении сохранится только для категорий, где требуется примерка или визуальная оценка перед покупкой, например, для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, спортивной формы и коньков.

Отмечается, что остальные товары необходимо будет оплачивать онлайн при оформлении заказа.