Ночью над регионами РФ сбили 83 украинских беспилотника

В ночь на 1 ноября российская ПВО перехватила и уничтожила 83 украинских беспилотника. 36 БПЛА сбили над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской и 3 — над Белгородской.

Ночью над регионами РФ сбили 83 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 1 ноября российская ПВО перехватила и уничтожила 83 украинских беспилотника. 36 БПЛА сбили над Курской областью, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской и 3 — над Белгородской.

Губернатор Брянской области сообщил, что беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. Пострадал один мирный житель.

По данным «Осторожно, новости», в Орловской области обломки БПЛА упали во двор жилого дома. Пострадавших нет, повреждения хозпостройка.