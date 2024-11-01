На Рязанском приборном заводе подвели итоги осеннего этапа турнира «Эрудит»

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) провели осенний кубок «Эрудит АО „ГРПЗ“ — 2024″. В интеллектуальном состязании приняли участие 25 команд в составе пяти игроков, в том числе сборная Касимовского приборного завода — филиала ГРПЗ.

Турнир проходил в один этап. Командам было задано более 30 вопросов, на каждый из которых давалась минута на обсуждение. Тематика игры охватила все сферы жизни, в которых участникам пришлось проявить не только эрудицию и широкий кругозор, но и смекалку.

По итогам состязаний и ряда дополнительных вопросов призовые места распределились следующим образом. На пьедестале почета — команда „Вертикаль“, второе и третье места заняли „Ума Штурман“ и „Кульман“.

"Радует, что с каждой игрой увеличивается число команд, и приходят новые игроки. Так, например, в нашей сборной два новичка, которые не так давно устроились на предприятие, но уже активно принимают участие в заводских мероприятиях. Турнир „Эрудит“ — один из самых масштабных проектов, организованных Молодежным центром. Здесь собираются люди творческие, инициативные, с юношескими энергией и задором, и каждый турнир превращается в интригующее действо, забываются все жизненные проблемы, остается лишь игровое настроение. Кроме того, узнаем что-то новое. Ждем с нетерпением новый зимний кубок турнира „Эрудит“. Спасибо всем за игру!», — поделилась впечатлениями Ирина Фролова из команды «Brain train».

Турнир «Эрудит» проводится в АО «ГРПЗ» каждый сезон, четыре раза в год. Идея устраивать интеллектуальные состязания принадлежит активистам Молодежного центра завода. Первые игры прошли в 2017 году и сразу стали популярны.