Малков: социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества

Социализация и адаптация осужденных — важная тема для общества. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: вопросы исполнения уголовных наказаний, реализации мер пробации, взаимодействия с публичной властью и институтами гражданского общества», приуроченной к 90-летию со дня образования Академии ФСИН России.

Малков подчеркнул, что для региона большая честь принимать конференцию такого высокого уровня, где обсуждаются важнейшие для государства вопросы.

«Развитие уголовно-исполнительной системы — это один из приоритетов. Президент уделяет этому большое внимание. За последние годы многое сделано: укрепляется материально-техническая база, улучшаются условия содержания. Открываются исправительные центры, где осужденные могут работать. Такая база есть и в Рязанской области. Это позволяет людям вернуться к нормальной жизни и избежать рецидива. Социализация, адаптация осужденных — важная тема для всего общества, и эта работа постоянно совершенствуется», — сказал он.

Малков отметил, что любые задачи выполняют люди, и лучшие профессиональные кадры для исполнительной системы готовят в Академии ФСИН.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил серьезный вклад академии в обеспечение службы специалистами.

«Вуз является одним из авторитетных центров образования и науки в стране, осуществляя важную стратегическую задачу — подготовку профессионалов и квалифицированных кадров для правоохранительных органов», — сказал он.

На конференции рассмотрели вопросы исполнения уголовных наказаний, становления и развития института пробации, предупреждения рецидивной преступности и другие. Были представлены научные исследование, состоялся обмен практическим опытом.