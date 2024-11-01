Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанских учреждениях культуры пройдет всероссийская акция «Ночь искусств — 2024».

В МКЦ выступит оркестр CAGMO с программой «Людовико Эйнауди. Концерт при свечах», а во дворце молодежи состоится двадцатый первый фестиваль «Беседка. Песни нашего двора».

В клубе Deep пройдет вечеринка «Одна ночь под землей», а в ТРЦ «Марко Молл» для детей покажут программу «Нежный цирк».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».