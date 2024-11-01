«Коммерсантъ»: более 200 торговых центров могут обанкротиться к 2025 году

К этому могут привести рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки ЦБ и сложности с обслуживанием долгов.

Более 200 торговых центров могут обанкротиться к 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, к банкротству более 200 ТЦ в России могут привести рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки ЦБ и сложности с обслуживанием долгов.

Отмечается, что многие объекты столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности. Половина российских ТЦ, по оценкам организации союза торговых центров, обременены кредитами, в том числе с плавающей ставкой: это создает риск массовых банкротств.

Союз торговых центров направил письмо главе Минэкономразвития с просьбой оказать поддержку владельцам торговых сетей. Речь идет о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой выплаты основного долга на пять—десять лет.