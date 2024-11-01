«КамАЗ» выпустит грузовые автомобили, управлять которыми смогут люди с ОВЗ

Отмечается, что, в частности, использовать грузовики смогут инвалиды II группы, которые работали водителями либо хотят занимать вакантные должности в сфере перевозок.

Завод «КамАЗ» выпустит грузовые автомобили, управлять которыми смогут люди с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишет «Авто Mail» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что, в частности, использовать грузовики смогут инвалиды II группы, которые работали водителями либо хотят занимать вакантные должности в сфере перевозок.