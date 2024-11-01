Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек

Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.

Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.

Силами администрации эвакуировано более 500 человек.

На тушение выезжали семь единиц спецтехники и 28 человек личного состава.

По предварительной информации, загорелся мусор.