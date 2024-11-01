Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек
Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.
Из студенческого общежития в Рязани эвакуировали более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Отмечается, что возгорание случилось на четвертом этаже в здании на улице Высоковольтной.
Силами администрации эвакуировано более 500 человек.
На тушение выезжали семь единиц спецтехники и 28 человек личного состава.
По предварительной информации, загорелся мусор.