Госавтоинспекция опубликовала обращение к рязанским водителям

В ГАИ напомнили, что 1 ноября в отдельных районах Рязанской области ожидаются сильные осадки.

Госавтоинспекция опубликовала обращение к рязанским водителям. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

В ГАИ напомнили, что 1 ноября в отдельных районах Рязанской области ожидаются сильные осадки. На дорогах возможна гололедица. Также в регионе ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написали в обращении.