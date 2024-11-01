Две женщины пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Авария произошла ночью 31 октября на 268 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.

Две женщины пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла ночью 31 октября на 268 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Предварительное, 47-летняя жительница Дагестана на автомобиле Skoda Rapid не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «МАН», за рулем которого находился 48-летний житель Тамбова.

Пострадали водитель и 55-летняя пассажир легковушки.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.