Две женщины пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Авария произошла ночью 31 октября на 268 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе.
Две женщины пострадали в ДТП с грузовиком в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла ночью 31 октября на 268 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Предварительное, 47-летняя жительница Дагестана на автомобиле Skoda Rapid не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «МАН», за рулем которого находился 48-летний житель Тамбова.
Пострадали водитель и 55-летняя пассажир легковушки.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.