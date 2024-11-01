БСМП предупредила жителей о фейке про отказ в оказании медпомощи

Как указано в посте, в соцсетях появился фейк, цель которого — очернить БСМП и ее главного врача.

БСМП предупредила жителей о фейке про отказ в оказании медпомощи. Соответствующую информацию в пятницу, 1 ноября, разместили в официальной группе медучреждения во «ВКонтакте».

Как указано в посте, в соцсетях появился фейк, цель которого — очернить БСМП и ее главного врача Сергея Тарасенко.

«Ни один из указанных в данном опусе моментов не соответствует действительности. БСМП полностью обеспечено и медикаментами, и продуктами для питания пациентов, и уж тем более не отказывала никому из больных в оказания медицинской помощи», — написали в посте.

Отмечается, что больница работает круглосуточно и ежегодно оказывает помощь более чем 25 тысячам пациентов.

«Особенное недоумение вызывает попытка авторов памфлета обратиться к национальному вопросу. Коллектив БСМП интернациональный, у нас в полном мире и согласие работают русские, украинцы, белорусы, татары, дагестанцы, узбеки, есть даже индиец. Не важно кто ты по национальности, важно какой ты сам и что ты делаешь для помощи людям!» — отметили в публикации.

Фото со страницы БСМП во «ВКонтакте»