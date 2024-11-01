23-летний рязанец в компьютерном клубе ударил и ограбил подростка
Возбуждено уголовное дело.
23-летний рязанец в компьютерном клубе ударил и ограбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился администратор клуба компьютерных игр и сообщил, что в клуб вошел мужчина, ударил по голове 16-летнего подростка, забрал его смартфон и скрылся.
Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 23-летний местный житель.
Его задержали.
Возбуждено уголовное дело.