23-летний рязанец в компьютерном клубе ударил и ограбил подростка

Возбуждено уголовное дело.

23-летний рязанец в компьютерном клубе ударил и ограбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился администратор клуба компьютерных игр и сообщил, что в клуб вошел мужчина, ударил по голове 16-летнего подростка, забрал его смартфон и скрылся.

Оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый 23-летний местный житель.

Его задержали.

Возбуждено уголовное дело.