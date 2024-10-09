Жители Шацка пожаловались на стаю бродячих собак

Жители попросили администрацию города решить проблему.

Жители Шацка пожаловались на стаю бродячих собак. Пост об этом появился в среду, 9 октября, в группе «ШАЦК 18+" во „ВКонтакте“.

"Обращение к администрации города! Когда закончится это безобразие?! Семь часов утра, на работу попасть можно только на машине, пешком — опасно для жизни. Через 30-40 минут пойдут в школу дети. Чего ждем?» — задался вопросом автор поста.

Он добавил, что на кадрах — не вся стая, часть собак убежали, когда заметили машину.

Напомним, в России предложили создать службу по отлову бродячих собак.

Фото: группа «Шацк 18+" во «ВКонтакте»