Водители устроили гонки на Южной окружной и разбились о столб
На кадрах видно, что водители легковушек пытаются перегнать друг друга и сталкиваются. После чего одна из машин врезается в столб и «цепляет» другой автомобиль. В итоге легковушки улетели в кювет.
В среду, 9 октября, водители устроили гонки в Рязани и разбились о столб. Кадры
Отмечается, что авария произошла примерно в 17:45 на Южной окружной дороге.
На кадрах видно, что водители легковушек пытаются перегнать друг друга и сталкиваются. После чего одна из машин врезается в столб и «цепляет» другой автомобиль. В итоге легковушки улетели в кювет.
Официальной информации о произошедшем не поступало. Подробности уточняются.