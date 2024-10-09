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Водители устроили гонки на Южной окружной и разбились о столб
На кадрах видно, что водители легковушек пытаются перегнать друг друга и сталкиваются. После чего одна из машин врезается в столб и «цепляет» другой автомобиль. В итоге легковушки улетели в кювет.

В среду, 9 октября, водители устроили гонки в Рязани и разбились о столб. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Рязань».

Отмечается, что авария произошла примерно в 17:45 на Южной окружной дороге.

На кадрах видно, что водители легковушек пытаются перегнать друг друга и сталкиваются. После чего одна из машин врезается в столб и «цепляет» другой автомобиль. В итоге легковушки улетели в кювет.

Официальной информации о произошедшем не поступало. Подробности уточняются.