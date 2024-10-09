Водители устроили гонки на Южной окружной и разбились о столб

На кадрах видно, что водители легковушек пытаются перегнать друг друга и сталкиваются. После чего одна из машин врезается в столб и «цепляет» другой автомобиль. В итоге легковушки улетели в кювет.