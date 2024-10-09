«Ведомости»: рязанский производитель «Окских» яиц предупредил о повышении цен

Птицефабрика «Окская», расположенная в Рязанской области, в конце сентября разослала торговым сетям уведомление о повышении с 1 ноября отпускных цен на весь ассортимент под брендом «Окское» на 5%.

Птицефабрика «Окская», расположенная в Рязанской области, в конце сентября разослала торговым сетям уведомление о повышении с 1 ноября отпускных цен на весь ассортимент под брендом «Окское» на 5 процентов. Об этом сообщили «Ведомости» 8 октября.

«Основное влияние на рост себестоимости оказало повышение цен на сырье для производства комбикорма с января 2024 года по настоящий момент: зерновые составляющие подорожали до 40 процентов, минеральные и витаминные комплексы — до 89 процентов. Стоимость закупки упаковочных материалов выросла на 5,8 процента», — приводят «Ведомости» информацию из письма.

Также, по данным издания, в документе говорится, что повышение будет разовым «для всех покупателей продукции» птицефабрики.

Источник «Ведомостей» отметил, что уведомление получили «как минимум магазины Москвы и Московской области».