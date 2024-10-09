В Спас-Клепиках легковушка сбила пешехода

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В Спас-Клепиках легковушка сбила пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась 8 октября, примерно в 19:40 вблизи дома № 3 по улице Московской. По предварительной информации, 42-летняя жительница Клепиковского района за рулем автомобиля «Киа Рио» наехала на 56-летнюю местную жительницу.

В результате происшествия пострадавшая обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.