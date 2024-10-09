В Ряжском районе задержали наркокурьера из соседнего региона

В салоне его машины полицейские нашли пять пластиковых бутылок с наркотиком.

В Ряжском районе задержали наркокурьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе реализации оперативной информации сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из МО МВД России «Ряжский» и регионального УФСБ на 326 км автодороги «Москва-Астрахань» остановили автомобиль Шкода Рапид, направлявшийся в сторону города Рязани.

За рулем арендованной машины находился 29-летний неработающий житель одного из соседних регионов. В салоне машины полицейские нашли пять пластиковых бутылок, наполненных кристаллообразным веществом. Результат лабораторного исследования показал, что изъятое является наркотиком синтетического происхождения — производным эфедрона общей массой 4 кг 935 г.

Отмечается, что задержанный выполнял задание нелегального интернет-магазина по транспортировке партии наркотика из соседнего региона в Рязанскую область, где планировалось распределить «синтетику» по частям между розничными сбытчиками. Сам курьер наркотики не употреблял. В свое время мужчина взял крупные кредиты и, чтобы выплатить долг, стал наркокурьером.

Возбуждено уголовное дело.