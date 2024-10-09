Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
12°
Чтв, 10
11°
Птн, 11
13°
ЦБ USD 96.11 0.05 09/10
ЦБ EUR 105.69 0.38 09/10
Нал. USD 95.75 / 96.20 09/10 15:25
Нал. EUR 104.67 / 105.80 09/10 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
4 391
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
27 465
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
16 156
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
19 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанском районе задержали мигранта-разбойника
Иностранец напал на мужчину и похитил электросамокат.

В Рязанском районе задержали мигранта-разбойника. Об этом в среду, 9 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, житель областного центра предложил своему знакомому — гражданину Республики Таджикистан за денежное вознаграждение совершить разбойное нападение на жителя поселка Агро-Пустынь. Иностранный гражданин согласился. Он проник в принадлежащий потерпевшему гараж, напал на хозяина с ножом и похитил электрический самокат.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании мигранту и местному жителю, подозреваемым в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 162 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.