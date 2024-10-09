В Рязанском районе задержали мигранта-разбойника

Иностранец напал на мужчину и похитил электросамокат.

В Рязанском районе задержали мигранта-разбойника. Об этом в среду, 9 октября, сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, житель областного центра предложил своему знакомому — гражданину Республики Таджикистан за денежное вознаграждение совершить разбойное нападение на жителя поселка Агро-Пустынь. Иностранный гражданин согласился. Он проник в принадлежащий потерпевшему гараж, напал на хозяина с ножом и похитил электрический самокат.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании мигранту и местному жителю, подозреваемым в совершении разбойного нападения (ч. 3 ст. 162 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.