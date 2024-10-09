В Рязанском районе прокуратура обнаружила несанкционированную свалку

Установлено, что эти участки принадлежат физическому лицу.

В Рязанском районе прокуратура обнаружила несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Склады мусора заняли два участка в 200 и 3000 квадратных метров и располагаются на землях, относящихся к населенным пунктам в Дядьковском сельском поселении.

Установлено, что эти участки принадлежат физическому лицу.

Сотрудники прокуратуры направили в суд исковое заявление о ликвидации свалки.