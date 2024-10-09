В Рязанской области женщина пыталась задушить сожителя после его упрека

Мужчина упрекнул 43-летнюю жительницу села Кривское Сараевского района в том, что она не занимается домашними делами.

В Рязанской области женщина пыталась задушить сожителя после его упрека. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным издания, мужчина упрекнул 43-летнюю жительницу села Кривское Сараевского района в том, что она не занимается домашними делами. Отмечается, что во время разговора пара выпивала.

После замечания женщина повалила обидчика на пол и с угрозами убить его начала душить. Мужчина вырвался и вызвал полицию.

Мировой судья признал женщину виновной по ст. 119 ч. 1 («Угроза убийством») и назначил ей 200 часов обязательных работ.