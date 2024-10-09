В Рязанской области продлили налоговые каникулы

В Рязанской области продлили налоговые для новых индивидуальных предпринимателей. Депутаты Рязанской областной Думы проголосовали за законопроект 9 октября, во вторник.

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев рассказал, что федеральным законодательством продлено право регионов продлевать ставку в ноль процентов. Законопроект предусматривает продление налоговых каникул до 31 декабря 2026 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную системы налогообложения. Нулевая ставка может устанавливаться на два налоговых периода после даты регистрации предпринимателя.

По словам председателя Рязанской областной Думы Аркадия Фомина, в первый раз подобный закон был принят в 2015 году, позднее не раз налоговые каникулы продлевали. Он задал вопрос, как сегодня бизнес реагирует на этот закон.

«Эффективность этой меры растет. Когда это начиналось, было в три-четыре раза меньше таких предпринимателей в области. Сейчас мы ежегодно предоставляем такие преференции порядка 100-120 предпринимателям. По критериям востребованности — эта мера полностью соответствует. Бизнес не только в масштабах региона, но и всей страны заинтересован в этом законе», — рассказал Варфоломеев.