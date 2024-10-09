В Рязанской области для СОНКО на социально значимые проекты выделили более 22 млн

В Рязанской области для социально ориентированных некоммерческих организаций на социально значимые проекты предоставили более 22 миллионов. Об этом стало известно в среду, 9 октября, на правительственном часе.

Как рассказала министр территориальной политики Жанна Фомина, в области действует больше 1600 некоммерческих организаций. Для них выделяются субсидии на реализацию социальных проектов в рамках федеральных и муниципальных программ. В 2024 конкурс проходил по направлениям соцобслуживание, поддержка и защита граждан, сохранение исторической памяти, пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи, гармонизация межнациональных отношений и другим."Всего на конкурс поступило 77 заявок, в список победителей вошли 56 некоммерческих организаций. Сумма финансирования проектов составила более 22 миллионов рублей. Среди них Межрегиональный союз патриотических отделений «Небесный купол» из Кадома создал актуальный проект по соцподдержке и военно-патриотическому воспитанию детей и подростков из Херсонской области «Своих не бросаем». Проект — комплекс социальных, просветительских мероприятий, направленных на развитие высоких нравственных и патриотических качеств у молодежи", — рассказала Фомина.

Депутат Владимир Рожков задал вопрос о точечной поддержке людей, которые непосредственно вкладывают ресурсы и идеи для развития гражданского общества. Министр пояснила, что ежегодно проводится конкурс на лучшего сотрудника СОНКО. В конкурсе три номинации — «Лучший в информационном сопровождении СОНКО», «Лучший в управлении социальным проектом» и «Лучший в управлении социокультурного проекта». Сейчас, по ее словам, уже идет прием заявок для участия. Призы — гаджеты для продолжения деятельности в качестве волонтеров и работников СОНКО.

Депутат Елена Синица отметила, что ее радует рост количества некоммерческих организаций в регионе и поинтересовалась, где можно получить информацию о подобных конкурсах. По словам Фоминой, каждый грантодатель на своих ресурсах размещает информацию об отборах. Помимо этого, на сайтах дома общественных организаций, в социальных сетях ресурсных центров также есть аккумулированная информация подобного характера.