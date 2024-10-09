В Рязани на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП

Столкнулись три легковушки. Судя по кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения.

В среду, 9 октября, в Рязани на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань».

Авария произошла недалеко от моста через реку Трубеж. Как уточнили в посте, столкнулись три легковушки.

Судя по кадрам, автомобили получили серьезные механические повреждения. Отмечается, что одна из машин врезалась в отбойник после столкновения.

Официальная информация уточняется.

Ранее сообщилось, что на Северной окружной дороге из-за сломанного автомобиля образовалась пробка.