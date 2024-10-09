В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет до 17:30 по адресам:

Зубковой 21, 21 корп. 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 23

До 17:00:

Березовая 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 1и (МБДОУ Детский сад № 43);

ул. Забайкальская, 18;

ул. Ленинского Комсомола 40, 42, 42 корп.1;

ул. Пушкина 45, 45 корп.1, 45 корп.2.

До 16:00 по адресам: