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В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Ресурса не будет до 17:30 по адресам:

  • Зубковой 21, 21 корп. 2 (МБУДО ДШИ № 7), 21 корп.1, 21 корп.2, 21 корп.3, 22, 23

До 17:00:

  • Березовая 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 1и (МБДОУ Детский сад № 43);

  • ул. Забайкальская, 18;

  • ул. Ленинского Комсомола 40, 42, 42 корп.1;

  • ул. Пушкина 45, 45 корп.1, 45 корп.2.

До 16:00 по адресам:

  • Кремлевский вал 3,5,4а, 7, 9, 10 (ГБУК РО РОСБС), 11а, 17, 19;
  • Ленина 46 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 48,48а, 50б;
  • Некрасова 3;
  • Новослободская 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 10,11,12, 13 корп.1, 16,17,20а, 22, 22а, 24, 36а, 38;
  • п.Остров 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9 В, 10, 11, 12а, 12б, 14, 15, 16, 17;
  • Посадский переулок 2, 3, 4, 5, 7,7а, 10, 12 (кремлевский дворик частный детский сад) 14;15а.
  • Почтовая 40, 42, 44, 43/44 (арбитражный суд)
  • Рабочих 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 18, 18 корп.2, 19, 20, 20 корп.1, 21, 21а, 23, 25, 27, 33, 37, 39, 48;
  • Соборная 3;
  • Соборная площадь 3 (Рязанское епархиальное управление), 9, д. 13, д. 15 (лицей № 4), 17, 17Б, 17а, 19;
  • Кремль 1 (духовная семинария), 2, 3, 5,6, 8, 9, 13, 14, 16, 15.