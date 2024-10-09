В России хотят расширить рамки самообороны

Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

В России хотят расширить рамки самообороны. Об этом пишут «Известия».

В Госдуму внесут доработанный законопроект — изменения в ст. 37 УК РФ «Необходимая оборона». Его автор — глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно нынешнему законодательству, человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни. Поэтому, как считают авторы, при вынесении решений судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным.

Адвокаты оценивают инициативу по-разному. С одной стороны, они выступают за расширение прав граждан на защиту, с другой — предупреждают об опасности создания умышленных ситуаций с правом на такие действия.