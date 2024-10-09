В РГАТУ прошел мастер-класс по начальной военной подготовке для студентов
Во вторник, 8 октября, в рамках проекта «Я-ПАТРИОТ» в РГАТУ прошел мастер-класс по начальной военной подготовке для студентов.
Автором и организатором проекта является РРОО" ИВПК «Десантное Братство» при участии Штаба Захара Прилепина в Рязанской области.
Главная цель проекта — подготовка студентов к службе в Вооруженных силах России.
Занятия включали в себя: огневую подготовку по разборке-сборке АК-74 М, снаряжение магазина патронами, радиационную, химическую и биологическую защиту, оказание первой доврачебной помощи и транспортировка раненного с поля боя.
Кроме того, провели военизированную эстафету.