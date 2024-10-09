В Московском районе Рязани поймали «мусорных сеятелей»

По словам местных жителей, мужчины привозили к их контейнерной площадке «целую гору хлама, не относящегося к ТКО».

В Московском районе Рязани поймали «мусорных сеятелей». Об этом сообщает Telegram-канал «Эко-Пронск».

Все произошло на улице Ветеринарной. По словам местных жителей, мужчины привозили к их контейнерной площадке «целую гору хлама, не относящегося к ТКО».

«Эти бессовестные лица везут и везут нам свой мусор. Экономят на найме бункера. Они выбросили на контейнерной площадке свой шифер», — отметили в сообщении.