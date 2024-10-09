В Михайловском районе завершили ремонт моста через реку Проня

Ремонтировать сооружение подрядная организация начала в апреле 2024 года.

В Михайловском районе завершили ремонт железобетонного моста через реку Проня. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом в среду, 9 октября, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Ремонтировать сооружение подрядная организация начала в апреле 2024 года. Во время ремонта специалисты демонтировали изношенные конструкции моста, отремонтировали полотно, береговые опоры.

Также, как уточняется в публикации, рабочие смонтировали барьерное ограждение и лестничные сходы, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Объект ввели в эксплуатацию.

Отмечается, что искусственное сооружение входит в состав региональной автодороги Киндяково — Малинки — Иваньково, связывающей ряд населенных пунктов. Кроме того, по этой дороге проходит часть школьного маршрута.

В региональном минтрансе напомнили, что в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Михайловском районе в нормативное состояние также привели железобетонный мост через реку Кудесна, расположенный у поселка Трепольский.

«Всего же в регионе в этом году по нацпроекту отремонтируют 12 искусственных сооружений, входящих в состав дорог регионального и межмуниципального значения», — заключили в публикации.