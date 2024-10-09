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В Госдуме рассказали о «тайных переговорах» по Украине
По словам депутата Ивлева, цели специальной военной операции остаются неизменными.

В Госдуме рассказали о «тайных переговорах» по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Леонида Ивлева.

По его словам, цели специальной военной операции остаются неизменными.

Напомним, ранее газета «Financial Times» написала, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче России части территории в обмен на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности.