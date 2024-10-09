В Госдуме предложили отказаться от брачного договора

По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, брачный договор противоречит традиционным семейным ценностям.

В Госдуме предложили отказаться от брачного договора. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, брачный договор противоречит традиционным семейным ценностям.

«Россиянкам, кто все же решился на такой шаг, было больно подписывать контракт. Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности, — отметила Буцкая.