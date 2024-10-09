Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
12°
Чтв, 10
11°
Птн, 11
13°
ЦБ USD 96.11 0.05 09/10
ЦБ EUR 105.69 0.38 09/10
Нал. USD 95.75 / 96.20 09/10 15:25
Нал. EUR 104.67 / 105.80 09/10 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
4 391
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
27 463
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
16 156
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
19 084
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили отказаться от брачного договора
По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, брачный договор противоречит традиционным семейным ценностям.

В Госдуме предложили отказаться от брачного договора. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам депутата Госдумы Татьяны Буцкой, брачный договор противоречит традиционным семейным ценностям.

«Россиянкам, кто все же решился на такой шаг, было больно подписывать контракт. Такого у нас не было никогда, и это совершенно не про наши традиционные ценности, — отметила Буцкая.