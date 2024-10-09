URA.RU: перелеты по России станут дешевле с отечественными самолетами

Перелеты по России станут дешевле с отечественными самолетами. Об этом 9 октября сообщило издание URA.RU.
Как объяснил изданию гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев, снижение цен станет возможным благодаря расширению производства запчастей для самолетов в России.
По словам эксперта, на данный момент около 80 процентов рейсов выполняются на импортных самолетах. Их содержание требует «значительных затрат», включая параллельный импорт оборудования. Уточняется, что эти расходы закладываются в стоимость билетов.
Как подчеркнул Горбачев, ситуация изменится с развитием отечественного самолетостроения. Производство российских судов и запчастей в рублях поможет сократить издержки, что позволит снизить стоимость перелетов.
Кроме того, отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому обеспечить доступность авиаперелетов для россиян.
Ранее сообщалось, что в России подорожают авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов.