URA.RU: перелеты по России станут дешевле с отечественными самолетами

Как объяснил гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев, снижение цен станет возможным благодаря расширению производства запчастей для самолетов в России.

Перелеты по России станут дешевле с отечественными самолетами. Об этом 9 октября сообщило издание URA.RU.

Как объяснил изданию гендиректор Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев, снижение цен станет возможным благодаря расширению производства запчастей для самолетов в России.

По словам эксперта, на данный момент около 80 процентов рейсов выполняются на импортных самолетах. Их содержание требует «значительных затрат», включая параллельный импорт оборудования. Уточняется, что эти расходы закладываются в стоимость билетов.

Как подчеркнул Горбачев, ситуация изменится с развитием отечественного самолетостроения. Производство российских судов и запчастей в рублях поможет сократить издержки, что позволит снизить стоимость перелетов.

Кроме того, отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе «Аэрофлота» Сергею Александровскому обеспечить доступность авиаперелетов для россиян.

Ранее сообщалось, что в России подорожают авиабилеты из-за роста аэронавигационных сборов.