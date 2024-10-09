Рязанская область дополнительно получит 8,7 млн рублей на покупку глюкометров для детей и беременных женщин

Средства поступят в 2024 году.

Рязанская область дополнительно получит 8,7 млн рублей на обеспечение системами мониторинга глюкозы детей и беременных женщин, больных сахарным диабетом. Об этом сообщил Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, Комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложение о выделении региону дополнительных субсидий в сумме 8 млн 703,9 тыс. рублей. Средства поступят в 2024 году.

4 млн 72 тыс. рублей направят на обеспечение системами непрерывного мониторирования глюкозы 35 беременных женщин с сахарным диабетом и гестационным сахарным. На приобретение аналогичных приборов тестирования для детей в возрасте от 4 до 17 лет, страдающих сахарным диабетом первого типа, регион получит еще 4 млн 632 тыс рублей. Это поможет обеспечить глюкометрами 340 юных рязанцев. Общая сумма, с учетом ранее выделенных средств, в 2024 году составит 37 млн 382,6 тыс. рублей.

«Вопрос об обеспечении больных сахарным диабетом системами непрерывного мониторирования глюкозы решается в соответствии с поручением нашего Президента В.В. Путина. С 2024 года из федерального бюджета на эти цели выделены дополнительные средства. Найдено комплексное решение проблемы. Аппараты производятся независимо от американской компании, которая отказалась их поставлять в Россию», — сказал Андрей Макаров.

По словам губернатора Павла Малкова, от родителей детей с сахарным диабетом неоднократно поступали просьбы обеспечить их глюкометрами.

«Датчики не травматичны, позволяют отслеживать уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени. Таким образом, можно контролировать процесс лечения. Постараемся обеспечить этими устройствами всех детей, а также женщин, ожидающих ребенка, которые в этом нуждаются», — заключил глава региона.